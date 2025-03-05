В НАК раскрыли подробности контртеррористической операции в Махачкале

В поселке Семендер в Дагестане обнаружили и блокировали четверых боевиков

В Дагестане обнаружили и блокировали четверых боевиков, которые планировали напасть на один из объектов правоохранительных органов. Об этом, ссылаясь на Национальный антитеррористический комитет (НАК), сообщает РИА Новости.

По информации, предоставленной НАК, ночью в Кировском районе Махачкалы во время проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена группа из четырех человек, которая передвигалась на легковом автомобиле. Боевики планировали осуществить нападение на один из объектов правоохранительных органов.

Преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам дорожно-патрульной службы. В настоящее время боевики блокированы на окраине поселка Семендер. Правоохранительные органы принимаются меры по их нейтрализации. Жители домов, находящихся в районе контртеррористической операции, эвакуированы.

5 марта сообщалось, что в Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В Семендере ввели режим контртеррористической операции (КТО).

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