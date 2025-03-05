В Дагестане произошло вооруженное столкновение неизвестных с силовиками

В столице Дагестана Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что атака была произведена во время проверки информации о возможной подготовке теракта. На фоне атаки Федеральной службой безопасности было принято решение о введении режима КТО (контртеррористической операции) в административных границах Кировского района города Махачкалы.

«В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания участников террористических ячеек в 00:25 <..> принято решение о введении правового режима КТО», – заявили в оперативном штабе Дагестана.

Перед этим сообщалось о вводе режима КТО в поселке Семендер в Махачкале.

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