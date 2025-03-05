Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане произошло вооруженное столкновение неизвестных с силовиками

РИА Новости: в Махачкале неизвестные атаковали силовиков
close
Haris Memija/Xinhua/Global Look Press

В столице Дагестана Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что атака была произведена во время проверки информации о возможной подготовке теракта. На фоне атаки Федеральной службой безопасности было принято решение о введении режима КТО (контртеррористической операции) в административных границах Кировского района города Махачкалы.

«В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания участников террористических ячеек в 00:25 <..> принято решение о введении правового режима КТО», – заявили в оперативном штабе Дагестана.

Перед этим сообщалось о вводе режима КТО в поселке Семендер в Махачкале.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами