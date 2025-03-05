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В Махачкале ввели режим КТО

В поселке Семендер в Махачкале объявили режим КТО
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В поселке Семендер Кировского района Махачкалы ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявили в Telegram-канале администрации города.

По информации властей, на этой территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия. В период проведения КТО, до особого распоряжения, будут действовать специальные меры и временные ограничения.

Как отметили в администрации, оперативный штаб Дагестана попросил всех жителей республики быть бдительными и оказывать всестороннюю поддержку правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

В феврале Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволит силовикам использовать автомобили граждан и организаций для любых действий по борьбе с терроризмом в рамках контртеррористической операции. Новая норма также распространяется и на самоходную технику — тракторы, строительные, сельскохозяйственные и коммунальные машины, вездеходы, снегоходы и т.п.

Ранее Путин заявил, что большинство терактов в России за год спланировано спецслужбами Украины.

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