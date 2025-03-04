Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сербии депутаты устроили потасовку в парламенте

Сербская оппозиция зажгла файеры в здании парламента
close
Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Депутаты оппозиции зажгли файеры в Скупщине (парламенте) Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

В парламенте Сербии прошло первое заседание весенней сессии. Депутаты рассматривали поправки к закону об образовании на фоне массовых акций протеста из-за трагедии 1 ноября прошлого года при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

После утверждения повестки депутат от оппозиции Радомир Лазович направился в сторону президиума с выкриками в адрес руководства страны. Во время потасовки члены оппозиции зажгли файеры.

В Сербии проходили протесты в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

В январе президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад пытается устроить в стране цветную революцию, используя студентов. По словам главы государства, он совершенно не сомневается в таких попытках. Он пояснил, что «уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение.

Ранее Лукашенко рассказал, кто управляет протестами в Белоруссии, Словакии и Сербии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами