В Сербии депутаты устроили потасовку в парламенте

Депутаты оппозиции зажгли файеры в Скупщине (парламенте) Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

В парламенте Сербии прошло первое заседание весенней сессии. Депутаты рассматривали поправки к закону об образовании на фоне массовых акций протеста из-за трагедии 1 ноября прошлого года при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

После утверждения повестки депутат от оппозиции Радомир Лазович направился в сторону президиума с выкриками в адрес руководства страны. Во время потасовки члены оппозиции зажгли файеры.

В Сербии проходили протесты в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

В январе президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад пытается устроить в стране цветную революцию, используя студентов. По словам главы государства, он совершенно не сомневается в таких попытках. Он пояснил, что «уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение.

Ранее Лукашенко рассказал, кто управляет протестами в Белоруссии, Словакии и Сербии.