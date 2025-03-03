Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о смерти обвиняемого в рекордной взятке в РФ офицере

«Фонтанка»: экс-офицер МВД Соколов, обвиняемый в рекордной взятке, умер
close
Shutterstock

Один из офицеров, обвиняемых в рекордной для России взятке в 5 млрд рублей, Дмитрий Соколов, умер. Об этом сообщает «Фонтанка».

В распоряжении издания оказались документы, свидетельствующие о смерти Соколова. По данным «Фонтанки», он был одним из двух офицеров Бюро специальных технических мероприятий МВД России, которых Следственный комитет обвинил в получении взятки в 5 млрд рублей, однако следствие так и не смогло предъявить ему обвинения лично. В Петербурге осталась его недвижимость стоимостью не менее 340 млн рублей.

По информации «Фонтанки», в январе 2025 года один петербургский нотариус направил запрос другому нотариусу с просьбой предоставить копии договоров купли-продажи и дополнительных соглашений на семь объектов недвижимости. Основанием для запроса стало оформление наследственного дела после смерти Соколова Дмитрия Алексеевича, который скончался 9 июля 2024 года и проживал по указанному адресу в Петербурге.

Эти документы подтверждают, что человек, объявленный в международный розыск как крупнейший взяточник в истории России (по версии следствия), умер. Поскольку известно, что на момент гибели он находился в одной из стран за пределами России, соответствующий документ был оформлен местными властями. Однако с точки зрения российского законодательства он считается умершим, что влечет за собой соответствующие юридические последствия.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами