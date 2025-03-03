Стало известно о смерти обвиняемого в рекордной взятке в РФ офицере

Один из офицеров, обвиняемых в рекордной для России взятке в 5 млрд рублей, Дмитрий Соколов, умер. Об этом сообщает «Фонтанка».

В распоряжении издания оказались документы, свидетельствующие о смерти Соколова. По данным «Фонтанки», он был одним из двух офицеров Бюро специальных технических мероприятий МВД России, которых Следственный комитет обвинил в получении взятки в 5 млрд рублей, однако следствие так и не смогло предъявить ему обвинения лично. В Петербурге осталась его недвижимость стоимостью не менее 340 млн рублей.

По информации «Фонтанки», в январе 2025 года один петербургский нотариус направил запрос другому нотариусу с просьбой предоставить копии договоров купли-продажи и дополнительных соглашений на семь объектов недвижимости. Основанием для запроса стало оформление наследственного дела после смерти Соколова Дмитрия Алексеевича, который скончался 9 июля 2024 года и проживал по указанному адресу в Петербурге.

Эти документы подтверждают, что человек, объявленный в международный розыск как крупнейший взяточник в истории России (по версии следствия), умер. Поскольку известно, что на момент гибели он находился в одной из стран за пределами России, соответствующий документ был оформлен местными властями. Однако с точки зрения российского законодательства он считается умершим, что влечет за собой соответствующие юридические последствия.

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