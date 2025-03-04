Появилось видео допроса задержанного в Воронеже по подозрению в госизмене

Пресс-служба ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, которого задержали в Воронеже по подозрению в госизмене. Об этом сообщили «Вести».

На допросе подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что несколько раз фотографировал воинскую часть, мост на выезде из города, расположение складов и вел журнал прилетов и вылетов самолетов из Воронежа. Все данные он передавал своим кураторам из СБУ.

В конце февраля в Ярославской области пенсионера приговорили к 12,5 года заключения за госизмену. Слушания по делу проходили в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно». Подсудимый будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года. Подробности дела не раскрываются.

В декабре 2024 года сообщалось, что понятие госизмены в России будет расширено на работу в органах власти враждебных государств. Наказанием за государственную измену является лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

Ранее в Москве осудили двух украинских пилотов, планировавших теракты в России.