Двоих украинских пилотов, планировавших теракты в России, осудили в Москве

В Москве двух украинских пилотов приговорили к 22 и 26 годам за терроризм

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор украинским пилотам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые планировали организовать в России теракты на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным суда, одного из фигурантов обвиняли в совершении семи преступлений, другого — десяти. Среди них были организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконные пересечения госграницы и пересылка оружия.

Морозову назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы, а Шиманскому — 26 лет.

Морозов и Шиманский были задержаны в 2023 году. В рамках следствия они дали показания о планируемых Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов. По словам Шиманского, он прибыл на территорию РФ в соответствии с заданием ГУР. Его цель состояла «в передаче компонентов взрывчатых веществ и дронов для террористических действий в России».

Морозов был задержан в Брянской области после крушения самолета. По версии следствия, он управлял легкомоторным воздушным судном типа А-22 с целью совершения противоправных действий на территории России. Обвиняемый пересек границу между Украиной и РФ, и в Клинцовском районе Брянской области столкнулся с высоковольтной линией электропередачи.

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