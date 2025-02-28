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Пенсионера приговорили к 12,5 года заключения за госизмену

В Ярославской области пенсионера приговорили к 12,5 года заключения за госизмену
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Shutterstock

В Ярославской области пенсионера приговорили к 12,5 года заключения за госизмену. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно». Подсудимый будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года. Подробности дела не раскрываются.

До этого жителя Санкт-Петербурга Максима Мотовилова отправили на девять лет в колонию строгого режима за госизмену.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, чтобы не раскрывать государственную тайну. Кроме госизмены петербуржца также признали виновным в покушении на вымогательство. Мотовилов сотрудничал со следствием и признал вину.

В декабре 2024 года сообщалось, что понятие госизмены в России будет расширено на работу в органах власти враждебных государств. Наказанием за государственную измену является лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

Ранее в Ярославле суд приговорил экс-сатаниста Оголобяка к 10 годам лишения свободы.

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