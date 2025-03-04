В российских детсадах может появиться утвержденный перечень игрушек

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка» заявил, что правительство может утвердить перечень игрушек для детсадов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, перечень поставляемых в детсады игрушек может стать частью новой концепции стратегии образования.

«Дошкольный период — один из основных периодов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому нам нужен, как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады. Чтобы мы перечень утвердили для определенного возраста», — поделился Кравцов.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах.

Кроме того, Путин поручил представить предложения для совершенствования системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Ранее Минпросвещения пообещало обсудить введение в школах оценки по поведению.