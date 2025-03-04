Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что США пересмотрят свое решение о выходе. Об этом заявил глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев в беседе с ТАСС.

«Мы, на самом деле, сожалеем о таком решении Соединенных Штатов, потому что это не только финансирование, это еще и научно-техническое сотрудничество. И здесь в этом плане мы надеемся, что все-таки Соединенные Штаты пересмотрят свое решение, потому что мы не видим ни одну выигравшую сторону от этого», — сказал глава офиса организации в России.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. В 2020 году американский лидер посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса и также подписал указ о выходе.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194 государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

В феврале этого года президент России Владимир Путин в шутку предложил включить деньги в список обязательных элементов в организме человека.

Ранее в ВОЗ оценили решение США выйти из организации.