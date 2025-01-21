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В ВОЗ оценили решение США выйти из организации

Жазаревич: ВОЗ сожалеет о решении США выйти из организации
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из организации. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что США пересмотрят свое решение «на благо здоровья и благополучия миллионов людей по всему миру».

Жазаревич также подчеркнул, что организация играет решающую роль в защите здоровья и безопасности людей во всем мире, включая американцев.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

Трамп подписывает указ о выходе США из ВОЗ второй раз. В 2020 году президент США посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Ранее Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.

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