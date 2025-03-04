На Алтае застрелили главу района, когда он выходил из кафе

Главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили, когда он выходил из кафе. Об этом сообщили в пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась в селе Завьялово. Полиция задержала подозреваемого местного жителя.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства и мотив преступления.

До этого внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в убийстве своих деда и бабушки, признала вину и сообщила, что в совершении преступления ей помогал соучастник. Женщина также указала на корыстный мотив преступления. По ее словам, жертвы были отравлены, затем тела подверглись криогенной заморозке с использованием жидкого азота, после чего были расчленены и частично утилизированы. Следственный комитет РФ подтвердил эти показания в ходе следственного эксперимента.

Ранее стало известно о смерти офицера, обвиняемого в рекордной взятке в РФ.