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Участник СВО из Китая получил российское гражданство

МВД: в Бурятии участнику СВО из Китая вручили паспорт гражданина России

В Бурятии полицейские вручили паспорт гражданина РФ участнику СВО из Китая Гоу Цзянминю, сообщает Telegram-канал республиканского главка МВД.

«Гоу Цзянмин рассказал, что переехал в Россию на постоянное место жительства задолго до начала СВО. Имея свой бизнес в системе общепита, с началом СВО он не остался в стороне и встал на защиту законных интересов нашей страны», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что гражданин КНР после начала СВО заключил контракт с Минобороны РФ.

До этого президент России Владимир Путин дал гражданство РФ известному немецкому архитектору и светодизайнеру Карстену Винкельсу.

В феврале другой гражданин Германии Лев Зейбель, который обратился к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, получил паспорт Российской Федерации.

Ранее в МВД рассказали, когда необходима отметка о гражданстве России.

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