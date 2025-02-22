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В МВД рассказали об отметке о гражданстве России

МВД: отметка о российском гражданстве в свидетельстве о рождении необязательна
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Daniel Karmann/Global Look Press

В свидетельстве о рождении ребенка необязательно должна стоять отметка о гражданстве России, но в ряде случаев она необходима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

«В 2025 году отметка по-прежнему не является обязательной и за ее отсутствие штраф не предусмотрен. Но есть случаи, когда она может потребоваться», — сказали в главке.

Там пояснили, что эта отметка нужна при постановке или снятии ребенка с регистрационного учета по месту жительства, а также для получения материнского капитала. Также она понадобится при оформлении ребенку паспорта гражданина России, в том числе заграничного, для выезда в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, если у ребенка отсутствует российский загранпаспорт или в российский паспорт родителя ребенка не внесены данные о нем. Кроме того, данная отметка необходима, чтобы оформить субсидируемые авиабилеты.

В ведомстве добавили, что проставить штамп в свидетельство о рождении можно в территориальном органе МВД РФ, в подразделении ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, в многофункциональном миграционном центре «Сахарово» в Москве. Если человек находится за рубежом, то проставить такую отметку можно в посольстве и консульстве. Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней.

18 декабря сообщалось, что в Липецке женщина купила свидетельство о рождении несуществующей дочери и получила маткапитал.

Ранее Путин предоставил российское гражданство 23 уроженцам США и стран Европы.

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