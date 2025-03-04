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В Московском патриархате высказались о сожжении ВСУ церкви в Курской области

Кипшидзе: сожжение церкви в Погребках говорит о ненависти Киева к православию
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Сожжение церкви в селе Погребки, расположенном в Курской области, свидетельствует о ненависти украинского руководства к русскому православию. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Как он сказал, Киев неоднократно демонстрировал свою враждебность по отношению к русскому православию.

«Они (украинские власти — «Газета.Ru») уничтожают церкви, изгоняют верующих, отдают приходы раскольникам везде, где есть такая возможность», — подчеркнул представитель Московского патриархата.

В конце февраля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что подразделения группировки войск «Север» освободили два населенных пункта в Курской области от украинских формирований. Речь идет о деревне Орловка и селе Погребки.

4 марта журналисты ТАСС со ссылкой на бойца группировки войск «Север» сообщили, что находившиеся в Погребках украинские солдаты разрушили местную православную церковь. Комментируя ситуацию, российский военный выразил уверенность, что у представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) «нет Бога в душе».

Ранее двух представителей канонической Украинской православной церкви принудительно отправили на фронт.

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