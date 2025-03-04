Украинские солдаты сожгли православную церковь в селе Погребки, расположенном в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бойца группировки российских войск «Север».

По словам мужчины, в ходе сражений за населенный пункт Вооруженные силы РФ дали украинским формированиям «жесточайший отпор». В том числе российским военнослужащим удалось ликвидировать боевые машины пехоты Bradley, которые Киев получил от Вашингтона. Мужчина уточнил, что техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожалась с помощью дронов.

«К сожалению, [украинские солдаты] разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе», — рассказал боец группировки «Север».

В материале подчеркивается, что в настоящее время подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вперед на данном участке фронта. Российские военнослужащие освобождают все больше населенных пунктов в Курской области, попутно уничтожая живую силу и технику ВСУ.

26 февраля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны освободили населенные пункты Погребки и Орловка в Курской области. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Север».

Ранее в российских силовых структурах оценили значимость освобождения Орловки и Погребков в Курской области.