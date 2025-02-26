ВС РФ в ходе наступления освободили Орловку и Погребки в Курской области

Подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Кроме того, российские военные отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли поражение формированиям 14 бригад противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный.

По данным ведомства, подразделения ВС РФ при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии поразили военнослужащих и технику ВСУ в районах 17 населенных пунктов Сумской области Украины, граничащей с Курской областью РФ.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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