В Николаевской области Украины загорелось производственное предприятие

Пожар произошел на производственном предприятии в украинском селе Парутино

Огонь охватил одно из производственных предприятий в Николаевской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации региона Виталий Ким.

«В селе Парутино возник пожар на территории одного из производственных предприятий», — сообщил он.

Чиновник уточнил, что в результате возгорания никто не пострадал.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в ночь на 1 марта на территории Николаевской области действовала воздушная тревога. Сирены работали 3,5 часа.

27 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о пожаре на одном из промышленных объектов в Киевской области. По информации ведомства, огонь охватил строение после взрывов. Всего к ликвидации возгорания привлекли 81 сотрудника экстренных служб и 24 единицы специальной техники.

За день до этого в Днепропетровской области Украины зафиксировали повреждение объекта энергетической инфраструктуры. О каком именно сооружении идет речь, остается неизвестным.

Ранее на Украине заявили о непростой ситуации с газоснабжением из-за повреждения производственных мощностей.