Власти выделили еще денег на уборку мазута в Черном море

Правительство РФ выделит дополнительные 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Из резервного фонда правительства выделено 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе», — говорится в сообщении.

В кабмине напомнили, что с момента ЧП из резервного фонда на ликвидацию последствий происшествия было выделено 1,5 млрд рублей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В феврале представитель компании «Волгатранснефть» Ольга Паутова назвала причиной крушения танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе ветро-волновую нагрузку.

Ранее Минтранс РФ рассказал о демонтаже танкера «Волгонефть-239».