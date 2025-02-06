Минтранс РФ рассказал о демонтаже танкера «Волгонефть-239»

На следующей неделе специалисты перейдут к разделке подводной части корпуса кормовой части танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

«Предварительно с танкера полностью сняли судовые запасы: более тонны моторного масла, 18 тонн технических вод и около 38 тонн дизтоплива», — говорится в сообщении.

В Минтрансе уточнили, что рядом с танкером дежурят специалисты Морспасслужбы, которые обеспечивают экологическую безопасность в районе проведения демонтажных работ.

Кроме того, от танкера «Волгонефть-239» вывезли первую партию демонтированного металла — 10 тонн. Всего на переработку планируется вывезти более 50 тонн металла.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Специалисты продолжают ликвидировать остатки нефтепродуктов на побережье Анапы. Недавно сообщалось, что повторные выбросы мазута произошли в Мостовском районе Кубани.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.