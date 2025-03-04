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SpaceX отменила запуск лунной ракеты

SpaceX отменила тестовый запуск своего космического корабля Starship
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SpaceX

Запланированный на вторник восьмой тестовый запуск многоразового космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy, предназначенных для лунных миссий, был отменен за 40 минут до старта. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина отмены не разглашается.

Система Starship, разрабатываемая SpaceX для пилотируемых полетов на Луну, выдержала семь предыдущих испытательных запусков. Четыре из них, проведенные в прошлом году, завершились успешно. Однако последний запуск 17 января закончился неудачей: вторая ступень не достигла орбиты, а сам Starship разрушился после отделения от ракеты-носителя. Крушение прототипа корабля попало на видео.

Несмотря на произошедшее, гендиректор корпорации Илон Маск заявил, что еще один тестовый запуск позволил проверить ряд усовершенствованных деталей. По его словам, на корабле могла произойти утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя.

Ранее SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя.

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