Крушение прототипа корабля Starship попало на видео

В сети появилось видео падения обломков прототипа корабля Starship после взрыва

Падение обломков взорвавшегося корабля Starship американской корпорации SpaceX попало на камеры. Кадры опубликовал Telegram-канал AviaNews.

Очевидцы засняли на видео, как горящие фрагменты корабля падают с неба, образуя нечто похожее на огненный дождь.

Крушение космического корабля произошло в ночь на 17 января. Это был седьмой по счету тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе.

Несмотря на произошедшее гендиректор корпорации Илон Маск заявил, что еще один тестовый запуск позволил проверить ряд усовершенствованных деталей. По его словам, на корабле могла произойти утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя.

Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar24, во время падения обломков корабля несколько самолетов изменили курс, вероятно, пытаясь избежать зоны возможного поражения.

Корабль Starship — многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс. Это самая большая и мощная ракета-носитель в истории.

Ранее Маск заявил, что крушение Starship не изменит планы по колонизации Марса.