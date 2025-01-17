Крушение прототипа корабля Starship попало на видео

Падение обломков взорвавшегося корабля Starship американской корпорации SpaceX попало на камеры. Кадры опубликовал Telegram-канал AviaNews.
Очевидцы засняли на видео, как горящие фрагменты корабля падают с неба, образуя нечто похожее на огненный дождь.
Крушение космического корабля произошло в ночь на 17 января. Это был седьмой по счету тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе.
Несмотря на произошедшее гендиректор корпорации Илон Маск заявил, что еще один тестовый запуск позволил проверить ряд усовершенствованных деталей. По его словам, на корабле могла произойти утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя.
Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar24, во время падения обломков корабля несколько самолетов изменили курс, вероятно, пытаясь избежать зоны возможного поражения.
Корабль Starship — многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс. Это самая большая и мощная ракета-носитель в истории.
Ранее Маск заявил, что крушение Starship не изменит планы по колонизации Марса.