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Илон Маск назвал причину крушения Starship

Илон Маск: утечка топлива или кислорода стала причиной крушения Starship
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Gabriel V. Cardenas, marcusahaworth, Brandon Bell/Pool/Reuters

Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск в соцсети X назвал возможную причину крушения прототипа космического корабля Starship во время седьмого испытательного запуска.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, произошла утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя.

Маск подчеркнул, что инцидент, скорее всего, не приведет к переносу следующего тестового запуска.

До этого Маск согласился с тем, что необходимо быть готовым идти на риск, так как ни одно важное начинание, требующее инноваций, не было сделано без него.

Связь со второй ступенью была потеряна примерно через 8,5 минуты после начала полета. При этом ракетный ускоритель Super Heavy успешно вернулся на стартовую площадку.

Разрабатываемый SpaceX корабль Starship — многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс. Это самая большая и мощная ракета-носитель в истории.

Ранее SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя.

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