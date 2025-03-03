Трамп заявил, что Мексика и Канада не смогут избежать пошлин

Дональд Трамп заявил о невозможности предотвращения введения торговых пошлин в отношении Мексики и Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента США, шансы на отмену пошлин исчерпаны. Отвечая на вопрос журналистов о сохранении каких-либо возможностей для переговоров до окончания понедельника, Трамп заявил: «Возможностей не осталось ни для Мексики, ни для Канады. Нет. Пошлины установлены и вступают в силу завтра».

В начале февраля глава Белого дома заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам не нужно, чтобы Канада изготавливала американские автомобили, ведь это можно сделать в Детройте, Южной Каролине, Теннесси или любом другом штате. По словам Трампа, Америке не нужен канадский лес или энергия, ведь у США их больше.

После этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал дать «жесткий ответ» на американские пошлины.

Ранее ЕС пригрозил немедленно ответить на обещанные Трампом пошлины.