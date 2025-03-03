Россиянам рассказали, с какими продуктами не стоит сочетать киви

Киви хорошо сочетается с другими ягодами и фруктами, а также с белковыми продуктами, например, мясом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

«Однако не рекомендуется киви сочетать с другими продуктами, которые имеют выраженный кислый вкус, потому что две кислоты разом — это не совсем хорошо для пищеварения», — отметил специалист.

Он посоветовал употреблять киви в сыром виде, поскольку при термообработке плод теряет множество витаминов и полезных элементов.

Врач также предупредил об опасности избыточного употребления киви, особенно, при наличии аллергии или проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, по его словам, это фрукт может навредить зубной эмали.

Диетолог Полина Журавлева до этого порекомендовала постепенно включать экзотические фрукты в рацион, начиная с небольших порций и наблюдая за реакцией организма.

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