Россиянам назвали продукты и напитки, с которыми нельзя сочетать шампанское

Шампанское для многих является неотъемлемой частью празднования Нового года, причем сочетают его со всем, что есть на праздничном столе. Однако так делать нельзя – некоторые продукты в сочетании с шампанским опасны для здоровья, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В первую очередь специалисты советуют не закусывать шампанское шоколадом, так как это плохо влияет на поджелудочную железу. Она переваривает и спиртное, и шоколад, получая двойную нагрузку, и из-за этого могут начаться спазмы, боль, воспаление.

Мандарины также нежелательны в качестве дополнения к шампанскому, так как это аллерген, а спиртное усиливает проницаемость слизистой желудка, в том числе для аллергенов.

Опасным считается и сочетание шампанского с ананасами, с жирными блюдами, майонезом в салатах, острыми блюдами, киви и шпротами.

Эксперты рекомендуют не запивать шампанское газировкой – так алкоголь всосется слишком быстро, из-за чего человек резко опьянеет, а потом будет переживать тяжелое похмелье. Кроме того, все винные спирты – вино, шампанское и коньяк – нельзя сочетать с зерновыми – такими, как пиво, виски, джин, водка. Это грозит как минимум сильным похмельем, как максимум – отравлением.

До этого винный эксперт Анастасия Палферова рассказала, что шампанское неожиданно хорошо сочетается с редисом. Она объяснила, что у этого овоща хрустящая текстура, резкий и колкий вкус. Классическое игристое вино тоже достаточно колкое за счет пронизывающих его пузырьков и имеет минеральные нотки.

Ранее в Госдуме призвали запретить детское шампанское.