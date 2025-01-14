Врач объяснила, чем опасны экзотические фрукты

К экзотическим фруктам на российских прилавках относят манго, авокадо, мангустины, личи, драконий фрукт, рамбутан и другие. Это кладезь полезных витаминов и минералов, однако в некоторых случаях они могут быть и опасны для здоровья, предупредила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Несмотря на полезные микроэлементы, экзотические фрукты могут вызывать аллергию, особенно если к этому есть предрасположенность. Так, латексная аллергия приводит к чувствительности человека к манго или авокадо. Еще один опасный фактор – это специальная обработка плодов для транспортировки, так как везут их издалека, отметила Журавлева. Чаще всего плоды обрабатывают химическими веществами, что позволяет продлить их срок годности.

«Это могут быть фунгициды или восковые покрытия, которые не всегда удается смыть водой. Если вы сомневаетесь в чистоте плодов, снимайте кожуру или выбирайте органические варианты», — посоветовала врач.

Она призвала постепенно включать экзотические фрукты в рацион, начиная с небольших порций и наблюдая за реакцией организма. Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ нужно подходить к этому особенно осторожно, а детям до трех лет такие фрукты лучше вообще не давать, считает диетолог.

В целом при правильном подходе тропические фрукты, по ее словам, являются источником витаминов и антиоксидантов. К примеру, в манго много витамина А, в киви – витамина С, а авокадо является хорошим источником полезных жиров.

До этого ученые выяснили, что экзотические фрукты положительно влияют на кишечную микрофлору человека и эффективны для снижения веса. Так, к примеру, маракуйя, гуава, асаи и бурити богаты пищевыми волокнами и содержат много жирных кислот. В них много антиоксидантов, которые снижают скорость процесса окисления в организме человека и замедляют старение.

Россиянам ранее рассказали, какие экзотические фрукты и ягоды можно вырастить на даче.