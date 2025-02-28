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Диетолог предупредил об опасности киви для здоровья

Диетолог Бобровский: киви может навредить зубной эмали
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ff-photo/Shutterstock/FOTODOM

Киви, которое является одним из самых богатых витаминами и полифенолами фруктом, может быть опасным для здоровья при избыточном употреблении. Об этом «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский.

«Во-первых, это аллергия. И тут, к сожалению, даже небольшого кусочка киви достаточно, чтобы почувствовать себя не очень хорошо. Во-вторых, нужно помнить, что киви — это продукт, который вызывает повышенную кислотность. Если у вас проблемы с пищеварением или гастрит, то следует быть осторожным», — предупредил эксперт.

По его словам, этот фрукт также может навредить зубной эмали. Кроме того, если есть киви в большом количестве, может появиться дискомфорт со стороны пищеварения. В связи с этим Бобровский посоветовал есть не более двух-трех штук продукта в день.

Главный консультант по нутрициологии компании «Виво Маркет» Алла Порхун до этого рассказала «Газете.Ru», что цитрусовые помоугт сократить частоту заболеваний ОРВИ и ускорить восстановление организма. По ее словам, не менее полезным является киви, который, как и цитрусовые, является источником витамина C, а также антиоксидантов и клетчатки, поддерживающих здоровье кишечной микробиоты, что напрямую связано с функциями иммунной системы.

Ранее врач назвал продукты, защищающие от запоров и воспаления кишечника.

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