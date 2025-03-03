Из Петербурга отправился первый рейсовый автобус в Мариуполь

Губернатор Александр Беглов заявил, что 3 марта с автовокзала Санкт-Петербурга отправился первый автобус по новому межрегиональному маршруту «Петербург — Мариуполь». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Рейс получил номер 8552. В зависимости от модели автобуса, салон рассчитан на 49 или 53 пассажира. Все машины оснащены регулируемыми креслами, климат-контролем, индивидуальными розетками, USB-портами, холодильником и вместительным багажным отделением.

Весь маршрут длится 29 часов без промежуточных остановок. Автобусы будут отправляться с автовокзала по нечетным числам в девять утра. Ближайшие рейсы запланированы на 5, 7 и 9 марта. Билеты доступны в кассе автовокзала.

В конце февраля президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития республики Крым и Севастополя поставил задачу разработать комплекс мер государственной поддержки жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства.

Ранее Путин поручил рассмотреть развитие железнодорожного сообщения с Крымом.