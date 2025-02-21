Путин поручил рассмотреть развитие железнодорожного сообщения с Крымом

Путин поручил доложить о развитии ж/д сообщения Крыма с РФ через новые субъекты

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос развития грузового и пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом через Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Об этом свидетельствует утвержденный российским лидером перечень поручений по вопросам социально-экономического развития республики Крым и Севастополя, опубликованный на сайте Кремля.

Согласно сообщению, до 31 марта 2025 года правительству Российской Федерации совместно с ОАО «РЖД» нужно проработать вопрос о расширении железнодорожного сообщения между Крымом и центральной частью России через территории новых субъектов РФ. Особое внимание при этом следует уделить развитию портовой инфраструктуры полуострова.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

14 февраля Путин поручил до 1 апреля 2025 года принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены в ходе боевых действий и не подлежат восстановлению.

Ранее в Кремле заявили, что подводить итоги СВО пока преждевременно.