Блиновская спокойно отреагировала на приговор суда

Осужденная блогерша Елена Блиновская восприняла озвученный приговор спокойно и без слез. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Оглашение приговора заняло 15 минут — большая часть времени ушла на перечисление имущества семьи «королевы марафонов», которое взыскали в доход государства. Блиновская выслушала решение судьи стоя. Решение она никак не прокомментировала и обошлась без ярких реакций.

Суд приговорил блогершу к пяти годам колонии общего режима. 27 февраля прошло финальное слушание по ее делу. Прокуратура требовала отправить ее в колонию на шесть лет. На заседании суда Блиновская отказалась от положенного ей последнего слова, но выступила с речью, в которой полностью признала вину и попросила отсрочки наказания.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Блиновская живет в СИЗО.