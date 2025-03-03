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Один из пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах остается в больнице

Минздрав МО: один пострадавший при стрельбе в Мытищах еще находится в больнице
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Один из пострадавших при стрельбе в торговом центре «Красный кит» в городе Мытищи, остается в больнице, еще трое выписаны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области.

«На данный момент один из пострадавших в происшествии в торговом центре в Мытищах остается в медучреждении, подведомственном минздраву МО. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще трое уже выписаны на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

До этого выяснилось, что причиной стрельбы в ТЦ «Красный кит» послужил конфликт посетителя с охранником. По данным пресс-службы прокуратуры Московской области, охранники не пустили мужчину в торговый центр. На данный момент ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, инцидент взят на контроль сотрудниками прокуратуры области.

О стрельбе в торговом центре «Красный кит» стало известно вечером 2 марта. Мужчина открыл огонь по охранникам ТЦ в ходе ссоры. Во время перепалки мужчина провоцировал охранников и интересовался у них, побьют ли его «как в прошлый раз».

В итоге охрана применила против него электрошокер, а он начал стрелять из травматического пистолета. В ходе стрельбы пострадали четыре человека. Посетители ТЦ быстро покинули здание через черный выход.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о панике при стрельбе в ТЦ Мытищ.

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