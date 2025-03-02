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Число пострадавших при стрельбе в Мытищах достигло четырех

Число пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах увеличилось до четырех
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Telegram-канал «SHOT»

При стрельбе в торговом центре (ТЦ) в Мытищах пострадали четыре человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав Московской области.

Там рассказали, что бригада скорой помощи осмотрела пострадавших на месте происшествия. Их состояние медики оценили как средней степени тяжести. Сейчас пострадавших отвозят в медучреждение.

Вечером 2 марта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит» в Мытищах. Он поссорился с охраной на третьем этаже ТЦ, когда его не пустили внутрь. Во время перепалки мужчина провоцировал охранников и интересовался у них, побьют ли его «как в прошлый раз». В итоге охрана применила против него электрошокер, а он начал стрелять из травматического пистолета. Очевидцы слышали шесть выстрелов. Посетители ТЦ быстро покинули здание через черный выход. В итоге несколько человек пострадали, а самого нападавшего задержали полицейские.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о панике при стрельбе в ТЦ Мытищ.

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