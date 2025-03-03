В прокуратуре назвали причину стрельбы в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Конфликт посетителя с охранниками стал причиной стрельбы в ТЦ в Мытищах

Причиной стрельбы в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» в городе Мытищи стал конфликт посетителя с охранником. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, охранники не пустили мужчину в торговый центр.

«В ходе конфликта он распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов», — говорится в сообщении.

На данный момент областная прокуратура столицы устанавливает все обстоятельства произошедшего, инцидент взят на контроль сотрудниками ведомства.

О стрельбе в торговом центре «Красный кит» стало известно вечером 2 марта. Мужчина открыл огонь по охранникам ТЦ в ходе ссоры. Во время перепалки мужчина провоцировал охранников и интересовался у них, побьют ли его «как в прошлый раз».

В итоге охрана применила против него электрошокер, а он начал стрелять из травматического пистолета. В ходе стрельбы пострадали четыре человека. Посетители ТЦ быстро покинули здание через черный выход.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о панике при стрельбе в ТЦ Мытищ.