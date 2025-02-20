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В Новосибирске сотрудники ФСБ предотвратили утечку гостайны

ФСБ: сотрудника мэрии Новосибирска уличили в попытке получить гостайну
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Новосибирске сотрудники ФСБ предотвратили утечку сведений, составляющих гостайну. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ, 33-летний работник подведомственного департаменту строительства и архитектуры мэрии проектного института пытался получить в органах власти Волгоградской области материалы, составляющие гостайну. При этом у самого института не было лицензии для работы с такими материалами или допуска к работе с ними.

Мужчину задержали в рамках уголовной статьи «Незаконное получение сведений, составляющих гостайну», но он отделался лишь предупреждением. В случае повторного совершения преступления ему грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого ФСБ предотвратила утечку секретных данных в Ивановской области. По данным ведомства, 37-летняя работница подведомственного УФСИН учреждения попыталась передать секретные данные постороннему лицу. В ФСБ напомнили, что за разглашение гостайны предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в ЛНР сотрудницу МЧС заподозрили в работе на украинскую разведку.

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