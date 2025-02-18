В ЛНР сотрудницу МЧС заподозрили в работе на украинскую разведку

ФСБ: в ЛНР задержали сотрудницу МЧС по подозрению в работе на разведку Украины

В Луганской народной республике задержали сотрудницу регионального управления МЧС по подозрению в передаче данных украинской разведке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ.

По данным ведомства, женщина подозревается в передаче данных о расположении подразделений Вооруженных сил России представителю Главного управления разведки Минобороны Украины. С кураторами она общалась через мессенджеры. Подозреваемую задержали. На нее завели уголовное дело по статье «Госизмена».

Этим утром в ЛНР задержали сотрудника правоохранительных органов по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. По данным ФСБ, житель Сватовского муниципального округа собирал данные о местных подразделениях Вооруженных сил. Также он передавал информацию о личном составе МВД, координаты расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики. Информацию использовали противники для ударов по объектам региона.

Ранее россиянин проигнорировал предупреждение ФСБ и получил срок за госизмену.