В израильской Хайфе произошла стрельба на автовокзале

Ynet: из-за стрельбы на автовокзале в Хайфе пострадали четыре человека

В результате стрельбы на автовокзале в Хайфе ранения получили четыре человека. Об этом сообщает портал Ynet.

По словам журналистов, двое нападавших были ликвидированы. Они использовали огнестрельное оружие.

«[Полиция] находится на пути к месту происшествия, есть сведения о нескольких пострадавших», — говорится в сообщении.

До этого портал Ynet сообщал, что в Иерусалиме 10-летний мальчик получил тяжелое ранение в результате обстрела автобуса возле контрольно-пропускного пункта в туннеле.

У ребенка диагностировали огнестрельные ранения верхней части тела. Также ранения получили трое взрослых: 40-летняя женщина находилась в состоянии средней степени тяжести, два человека в возрасте 24 и 55 лет получили легкие ранения.

В начале октября сообщалось, что неизвестный атаковал прохожих в городе Беэр-Шева, расположенном на юге Израиля. По информации правоохранительных органов, инцидент со стрельбой произошел около центрального вокзала в населенном пункте.

Ранее в городе Тель-Авиве двое вооруженных людей обстреляли мирных жителей.