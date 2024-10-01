В Тель-Авиве ликвидировали стрелявших в мирных жителей террористов

Сотрудники израильских правоохранительных органов ликвидировали двоих человек, устроивших стрельбу в районе Яффо в Тель-Авиве. Об этом сообщается в русскоязычном Telegram-канале министерства иностранных дел страны.

«Двое террористов, вооруженных автоматами, открыли огонь по мирным жителям в Тель-Авиве <...>. Террористы уничтожены», — говорится в заявлении.

Как пишет новостной портал Ynet, нападавшие стреляли в людей, которые выходили из трамвая на главной улице района Яффо. В результате атаки пострадали несколько человек.

В службе скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом» журналистам рассказали, что у раненых диагностировали травмы разной степени тяжести. При этом некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По данным газеты The Times of Israel, во время стрельбы пострадали как минимум 10 человек. Однако никакой официальной информации, касающейся числа раненых людей, пока не поступало.

5 сентября возле израильского генерального консульства, которое расположено в немецком городе Мюнхене, произошла стрельба. Огонь открыл неизвестный мужчина, которого ликвидировали на месте, сообщало издание Focus.

Впоследствии в МИД Израиля заявили, что в результате инцидента никто из их дипломатов не пострадал.

Ранее в Сербии мужчина с арбалетом выстрелил в полицейского возле посольства Израиля.