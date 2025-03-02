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«Кошмар и ад»: россиянка рассказала, как переболела лихорадкой денге на Бали

Россиянка рассказала о высокой температуре и слабости во время лихорадки денге на Бали
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Global Look Press

На индонезийском Бали несколько десятков россиян заболели лихорадкой денге. Одна из пострадавших, Надежда, приехавшая на остров отдыхать, рассказала «Газете.Ru», что во время болезни у нее была температура 40 градусов, а также сильная ломота и слабость в теле.

«Мы приехали отдыхать на зимовку. Не знаю точно, где я заразилась денге, потому что мы ездили по всему острову. Проживаем мы в Семиньяке, это рядом с Кутой, но ездили мы на все возможные водопады и в монастыри. Вечером я почувствовала ужасную, страшную ломоту в ногах. Я думала, господи, что же вообще такое случилось? Сначала думала, что, может быть, солнечный удар, может быть, я сегодня побегала больше, чем обычно, вдоль пляжа. Но осложнялось все тем, что у меня маленький ребенок, ему три года, и мы здесь с ним вдвоем — супруг у меня только улетел обратно. На следующий день я его отвожу в садик, и я просто не могу ни есть, ни пить, ничего делать. У меня поднимается температура до 40, ломит просто все тело, глаза невозможно повернуть, рукой даже невозможно пошевелить, такая слабость безумная. Ночью я еле-еле спала, не знаю, как, потому что невозможно найти просто себе даже положение для сна», — сказала она.

Надежда отметила, что лихорадку можно определить только спустя несколько дней заболевания, поэтому в местной больнице ей дали парацетамол и отправили домой.

«В госпитале мне померили температуру, сказали, что температура 40. Я им объяснила все свои симптомы. Самое главное: лихорадка денге не определяется, то есть я не могла сдать кровь здесь и сейчас, чтобы мне ее определили. Они сказали, три-четыре дня существуйте, а потом приходите, и только потом мы у вас кровь возьмем. Причем я сидела со слезами в этой приемной, у врача, потому что мне было ужасно плохо, потому что страховая сказала, что только если вы вот уже прям почти умираете, тогда только к вам скорая помощь приедет, поэтому собирайтесь с силами и езжайте сами в больницу. В больнице мне дали только парацетамол и сказали ехать домой, и если все будет продолжаться, то на третий-четвертый день приехать. Эти все три-четыре дня я пила только парацетамол, когда у меня поднималась температура, все тело ломило бесконечно. И потом я все-таки поехала на четвертый день, сдала анализ. Мне через три часа прислали, что у меня денге», — добавила женщина.

Надежда уточнила, что после получения результатов анализов врач предложил ей лечь в больницу, однако она чувствовала себя значительно лучше и решила вылечиться дома.

«Врач мне сказал, что у меня денге, но тромбоциты не совсем маленькие: минимум 150, у меня 117, а кладут они в больницу меньше 100. Он говорит, надо посмотреть меня еще завтрашний день, кровь сдать. Я еще ему пишу, и он мне говорит, что они будут меня в госпиталь класть. Я говорю, что у меня маленький ребенок, я его ни с кем не могу оставить. Он отвечает, что будем решать как-то этот вопрос. Но на следующий день я просыпаюсь и я понимаю, что я чувствую себя чуть лучше, чем вчера. Это, наверное, был пятый или шестой день заболевания, и я не поехала ни в какой госпиталь пересдавать количество тромбоцитов, потому что я поняла, что я потихонечку вылезу сама. У меня были противовирусные с собой, я их все пила вместе с этим парацетамолом, жевала гвоздику — это такой антисептик, считается очень натуральным и полезным», — заявила она.

По словам женщины, после случившегося «треша» она стала бояться комаров, которые распространяют лихорадку.

«Было очень страшно на самом деле, потому что я понимала, что я второй раз просто такой кошмар и ад не переживу. Это просто был, конечно, треш, то есть я прощалась уже, писала в Россию мужу, что не знаю вообще, выживу я здесь или нет, потому что такого я никогда не чувствовала. Слава Богу, что все обошлось, что денге я переболела. Сейчас у меня дикая паника на этих комаров, но надеюсь, что все будет хорошо», — заключила она.

2 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что на индонезийском острове Бали зафиксирован всплеск заболеваемости лихорадкой денге — ее подхватили несколько десятков россиян. По данным канала, с начала года в Индонезии было зарегистрировано более шести тысяч случаев заболевания денге, в том числе в туристических районах.

Ранее стало известно, что на Филиппинах начнут платить деньги за поимку комаров с денге.

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