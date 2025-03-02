«Кошмар и ад»: россиянка рассказала, как переболела лихорадкой денге на Бали

На индонезийском Бали несколько десятков россиян заболели лихорадкой денге. Одна из пострадавших, Надежда, приехавшая на остров отдыхать, рассказала «Газете.Ru», что во время болезни у нее была температура 40 градусов, а также сильная ломота и слабость в теле.

«Мы приехали отдыхать на зимовку. Не знаю точно, где я заразилась денге, потому что мы ездили по всему острову. Проживаем мы в Семиньяке, это рядом с Кутой, но ездили мы на все возможные водопады и в монастыри. Вечером я почувствовала ужасную, страшную ломоту в ногах. Я думала, господи, что же вообще такое случилось? Сначала думала, что, может быть, солнечный удар, может быть, я сегодня побегала больше, чем обычно, вдоль пляжа. Но осложнялось все тем, что у меня маленький ребенок, ему три года, и мы здесь с ним вдвоем — супруг у меня только улетел обратно. На следующий день я его отвожу в садик, и я просто не могу ни есть, ни пить, ничего делать. У меня поднимается температура до 40, ломит просто все тело, глаза невозможно повернуть, рукой даже невозможно пошевелить, такая слабость безумная. Ночью я еле-еле спала, не знаю, как, потому что невозможно найти просто себе даже положение для сна», — сказала она.

Надежда отметила, что лихорадку можно определить только спустя несколько дней заболевания, поэтому в местной больнице ей дали парацетамол и отправили домой.

«В госпитале мне померили температуру, сказали, что температура 40. Я им объяснила все свои симптомы. Самое главное: лихорадка денге не определяется, то есть я не могла сдать кровь здесь и сейчас, чтобы мне ее определили. Они сказали, три-четыре дня существуйте, а потом приходите, и только потом мы у вас кровь возьмем. Причем я сидела со слезами в этой приемной, у врача, потому что мне было ужасно плохо, потому что страховая сказала, что только если вы вот уже прям почти умираете, тогда только к вам скорая помощь приедет, поэтому собирайтесь с силами и езжайте сами в больницу. В больнице мне дали только парацетамол и сказали ехать домой, и если все будет продолжаться, то на третий-четвертый день приехать. Эти все три-четыре дня я пила только парацетамол, когда у меня поднималась температура, все тело ломило бесконечно. И потом я все-таки поехала на четвертый день, сдала анализ. Мне через три часа прислали, что у меня денге», — добавила женщина.

Надежда уточнила, что после получения результатов анализов врач предложил ей лечь в больницу, однако она чувствовала себя значительно лучше и решила вылечиться дома.

«Врач мне сказал, что у меня денге, но тромбоциты не совсем маленькие: минимум 150, у меня 117, а кладут они в больницу меньше 100. Он говорит, надо посмотреть меня еще завтрашний день, кровь сдать. Я еще ему пишу, и он мне говорит, что они будут меня в госпиталь класть. Я говорю, что у меня маленький ребенок, я его ни с кем не могу оставить. Он отвечает, что будем решать как-то этот вопрос. Но на следующий день я просыпаюсь и я понимаю, что я чувствую себя чуть лучше, чем вчера. Это, наверное, был пятый или шестой день заболевания, и я не поехала ни в какой госпиталь пересдавать количество тромбоцитов, потому что я поняла, что я потихонечку вылезу сама. У меня были противовирусные с собой, я их все пила вместе с этим парацетамолом, жевала гвоздику — это такой антисептик, считается очень натуральным и полезным», — заявила она.

По словам женщины, после случившегося «треша» она стала бояться комаров, которые распространяют лихорадку.

«Было очень страшно на самом деле, потому что я понимала, что я второй раз просто такой кошмар и ад не переживу. Это просто был, конечно, треш, то есть я прощалась уже, писала в Россию мужу, что не знаю вообще, выживу я здесь или нет, потому что такого я никогда не чувствовала. Слава Богу, что все обошлось, что денге я переболела. Сейчас у меня дикая паника на этих комаров, но надеюсь, что все будет хорошо», — заключила она.

2 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что на индонезийском острове Бали зафиксирован всплеск заболеваемости лихорадкой денге — ее подхватили несколько десятков россиян. По данным канала, с начала года в Индонезии было зарегистрировано более шести тысяч случаев заболевания денге, в том числе в туристических районах.

Ранее стало известно, что на Филиппинах начнут платить деньги за поимку комаров с денге.