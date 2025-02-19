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На Филиппинах начнут платить деньги за поимку комаров с денге

GMA: филиппинцам будут платить за поимку комаров для борьбы с лихорадкой денге
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Jim Gathany./Wikimedia Commons

Жители города Мандалуйонга столичного региона Филиппин могут получить по одному филиппинскому песо (менее 2 центов США) за каждые пять пойманных комаров — переносчиков лихорадки денге. Об этом сообщает местный телеканал GMA.

«Жители барангая (района. — «Газета.Ru») Аддишн-Хиллс в городе Мандалуйонг собрались… в среду, 19 февраля 2025 года, чтобы обменять личинок комаров на наличные деньги», — говорится в публикации.

По данным телеканала, эта программа, получившая название May Piso sa Mosquito — «Песо есть в комаре», направлена на борьбу с участившимися случаями заболевания лихорадкой денге на Филиппинах. GMA уточняет, что принесенные комары будут помещаться в специальную емкость с водой для последующего уничтожения.

До этого на ежегодном собрании Американского общества тропической медицины и гигиены (ASTMH) сообщили, что глобальная заболеваемость лихорадкой денге повышается по мере потепления климата. Лекарств от лихорадки денге не существует, а доступные вакцины показали ограниченную эффективность. Ученые предупредили, что к 2050 году потепление приведет к дополнительному всплеску заболеваемости денге на 40–60% в глобальном масштабе.

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