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Стало известно о вспышке лихорадки денге среди россиян в Таиланде

SHOT: российские туристы в Таиланде начали заболевать лихорадкой денге
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Global Look Press

В Таиланде начали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге среди россиян. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на власти Вьетнама.

По словам одной из заболевших туристок, она отправилась отдыхать на тайский остров Панган. На этой неделе там были сильные дожди, после которых на острове начали активизироваться комары. Она брызгалась средствами от насекомых и жгла фумигаторы, однако это не помогло. После одного из укусов женщине стало плохо, после чего в местной больнице ей диагностировали лихорадку денге.

Тайские медики посоветовали ей пить парацетамол и каждый день сдавать кровь, чтобы контролировать уровень тромбоцитов и не допустить внутреннего кровотечения.

Помимо этого, на симптомы лихорадки начали жаловаться туристы соседнего острова Самуи. Туристы обнаружили у себя симптомы лихорадки, среди которых высокая температура, жажда, тошнота и сыпь на теле. По словам россиян, они замечали в номерах отелей тигровых комаров, которые являются главными переносчиками инфекции.

Одна из пострадавших, Надежда, приехавшая на остров отдыхать, рассказала «Газете.Ru», что во время болезни у нее была температура 40 градусов, а также сильная ломота и слабость в теле.

Ранее стало известно, что на Филиппинах начнут платить деньги за поимку комаров с денге.

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