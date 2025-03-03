ФСБ показала оружие ликвидированного террориста

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с арсеналом ликвидированного террориста, планировавшего устроить взрывы в Москве и Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах можно увидеть уничтоженного террориста и его пистолет, а также компоненты взрывного устройства. Также на видео показана переписка в телефоне мужчины, там были инструкции по сборке бомбы.

3 марта стало известно, что сотрудники ФСБ уничтожили террориста, который планировал устроить взрывы в Москве и Подмосковье.

Злоумышленник был выходцем одной из центральноазиатских стран. Он планировал привести в действие самодельную взрывчатку в столичном метро и в одном из культовых еврейских учреждений в Московской области.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации.

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что за 2024 год по делам о террористической деятельности были привлечены к ответственности 564 человека.

Ранее стало известно о завершении следственных действий по делу о теракте в «Крокусе».