Бастрыкин: СК в 2024 году расследовал дела о терроризме в отношении 564 человек

За прошлый год по делам о террористической деятельности были привлечены к ответственности 564 человека. Часть из них, по данным следствия, действовала за незначительное вознаграждение по указанию украинских спецслужб. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«В 2024 году расследовано 429 уголовных дел, связанных с терроризмом. Установлено, что украинские спецслужбы манипулировали гражданами, обещая им материальную выгоду, чтобы склонить к совершению особо тяжких преступлений», — заявил Бастрыкин.

Глава СК отметил, что в ряде регионов задержаны лица, умышленно повреждавшие транспортную инфраструктуру и иные стратегические объекты.

«Исполнители должны понимать: ответственность за содеянное ляжет прежде всего на них. За терроризм и диверсии в России предусмотрены крайне суровые наказания, вплоть до длительных сроков лишения свободы», — подчеркнул он.

Также Бастрыкин рассказал, что расследование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено в рекордные сроки — менее чем за год.

Ранее Бастрыкин рассказал о преступлениях ВСУ против мирного населения.