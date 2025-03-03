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Следствие по теракту в «Крокусе» завершено

Бастрыкин: следственные действия по делу о теракте в «Крокусе» завершены
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Телеграм-канал «Следком»

Расследование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено в рекордные сроки — менее чем за год. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

«По уголовному делу о нападении на «Крокус Сити Холл» все следственные действия завершены. Сейчас обвиняемые и их адвокаты приступили к изучению материалов», — пояснил глава ведомства.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержаны более 10 человек.

27 февраля текущего года президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что дальнейшая судьба «Крокус Сити Холла» остается неопределенной. Он отметил, что концертный зал находится в полуразрушенном состоянии и, насколько ему известно, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что восстанавливать здание не будут.

Ранее в Госдуме призвали не восстанавливать «Крокус Сити Холл».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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