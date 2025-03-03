Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижневартовске два человека пострадали в тройном ДТП

В Нижневартовске три автомобиля попали в ДТП, два человека пострадали
close
Telegram-канал «Госавтоинспекция Югры»

В Нижневартовске произошло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на Индустриальной улице, на перекрестке. По предварительной информации, автомобиль марки Mazda ехал на красный свет и врезался в Toyota, после чего наехал на машину Lada, стоявшую перед перекрестком.

На кадрах с места инцидента заметно, что у одного из автомобилей повреждена передняя часть, заднюю часть другого смяло.

«В результате ДТП 26-летний водитель и 23-летний пассажир Toyota получили травмы», – сообщается в публикации.

Ранее в Москве произошла крупная авария на МКАД. По данным Дептранса, столкнулись три машины, одна из них загорелась.

Авария повлияла на ситуацию на дороге. После ДТП на автодороге возникла пробка длиной три километра.

До этого в Петербурге «лазурный» автобус врезался в остановку. В результате павильон был полностью уничтожен.

Ранее россиянка родила в перевернувшейся машине скорой помощи после ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами