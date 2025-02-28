«Я ничего не помню. Я только повернул». В Петербурге автобус снес остановку с людьми

Readovka: водитель автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, мог уснуть за рулем

В Петербурге очередной «лазурный» автобус попал в страшное ДТП — многотонная машина буквально разворотила остановку с людьми. По словам водителя, он потерял сознание, однако СМИ сообщают, что он мог уснуть за рулем. Ранее в Петербурге уже произошел аналогичный трагический инцидент с сонным водителем, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге «лазурный» автобус маршрута №147 протаранил сразу несколько автомобилей и автобус линии №13, а затем снес остановку, где на тот момент стояли люди, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Авария произошла в 15:23 на Варшавской улице у перекрестка с Ленинским проспектом.

«По предварительным данным, водитель автобуса 147-го маршрута по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями с последующим выездом на тротуар», — отметили в ведомстве.

Судя по кадрам, в момент ДТП пассажирский транспорт сильно занесло на повороте, а затем он протаранил несколько автомобилей. На месте аварии разлетелись по проезжей части детали некоторых машин, на дороге лежит и автобус. Остановка в результате удара оказалась полностью уничтожена. В районе дорожного инцидента образовалась огромная пробка.

close Последствия ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге, 28 февраля 2025 года Артем Пряхин/РИА Новости

По данным 78.ru, после аварии пассажиры автобуса самостоятельно вышли из транспорта.

На место ДТП выехали экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура Московского района Петербурга начала проверку. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Кто пострадал и версии произошедшего

В результате ДТП с лазурным автобусом погибла женщина-пешеход. В момент наезда женщина шла по тротуару. Точное количество пострадавших на данный момент неизвестно.

По данным Telegram-канала Readovka, за рулем автобуса находился 55-летний мужчина со стажем вождения свыше 15 лет. В компании-перевозчике «Домтрансавто» он проработал до этого момента два года.

Очевидцы аварии говорят, что водителю транспортного средства могло стать плохо за рулем, поэтому ему не удалось предотвратить ДТП. Также сообщалось, что сначала автобус затормозил, а затем снова разогнался.

close Последствия ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге, 28 февраля 2025 года Артем Пряхин/РИА Новости

При этом в пресс-службе «Домтрансавто» рассказали, что сотрудник прошел предрейсовый медицинский контроль.

«Режим труда и отдыха был соблюден», — сообщила пресс-служба.

Согласно данным Readovka, водитель автобуса мог уснуть за рулем. Сам он утверждает, что потерял сознание.

«Дальше я уже не знаю, что машинально делал. Я уже сам ничего не помню. Я только повернул», — рассказал он.

Водитель добавил, что незадолго до аварии у него был перерыв, во время которого он поспал около 50 минут.

Были жалобы

Примечательно, что ранее петербуржцы уже неоднократно жаловались на «Домтрансавто».

«Перевозчик ООО «Домтрансавто», которому принадлежит автобус, влетевший в проезжающие мимо автомобили и другой автобус, нанимал на работу сотрудников из Средней Азии — они, по отзывам пассажиров, регулярно хамили и не соблюдали правила ПДД», — говорится в сообщении Readovka.

close Последствия ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге, 28 февраля 2025 года Артем Пряхин/РИА Новости

Также указывается, что автобусы компании часто выполняли опасные маневры на дороге, отчего пассажирам могло стать плохо. При этом водители разговаривали по телефону прямо во время движения. Кроме того, транспорт наезжал на бордюры и подвергал опасности жизни пешеходов.

Затопление автобуса в Мойке

В мае прошлого года в Санкт-Петербурге водитель «лазурного» автобуса не справился с управлением и упал в Мойку с Поцелуева моста. Только десять из 20 пассажиров смогли выбраться из машины, скрывшейся под водой.

Три человека утонули, еще трое находились в состоянии клинической смерти. Случайные очевидцы делали массаж сердца и искусственное дыхание людям прямо на крыше затопленного автобуса.

Водитель автобуса признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть двух и более лиц, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Его жена рассказала, что накануне он отработал 20-часовую смену, но всего через пять часов его снова вызвали на работу.