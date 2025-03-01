Россиянка родила в перевернувшейся в ДТП карете скорой помощи

В Оренбургской области россиянка родила в машине скорой помощи, которая попала в ДТП и перевернулась. Об этом пишет Orsk.ru.

«По дороге из села Нежинка у женщины начались стремительные схватки после столкновения кареты скорой помощи с другим авто. По предварительным данным, водитель легковой машины не пропустил спецтранспорт, несмотря на включенные проблесковые маячки», — передает издание.

Предполагается, что пережитый стресс провоцировал у женщины схватки. Медики смогли принять роды у оренбурженки прямо на месте аварии. Впоследствии женщину и ребенка доставили в больницу.

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