В Москве вспыхнул автосервис

На северо-востоке Москвы загорелся автосервис. Об этом сообщили в МЧС России.

«На улице Добролюбова пожар в двухэтажном здании. Площадь - 300 квадратов. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания», — говорится в сообщении.

На данный момент ликвидацией пожара занимаются 53 спасателя, задействовав 16 единиц спецтехники.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

До этого сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в салоне красоты на Ленинградском проспекте в Москве. Оно произошло на первом этаже девятиэтажного здания. Сотрудники МЧС спасли троих жильцов дома, включая ребенка.

25 февраля пять человек пострадали во время пожара в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Академика Варги в Москве. Пострадавшие надышались угарным газом. Все обстоятельство выясняет прокуратура.

Ранее на юге Москвы произошел взрыв рядом с ЖК.