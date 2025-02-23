На юге Москвы произошел взрыв рядом с ЖК

Mash: на юге Москвы произошел пожар на предприятии после взрыва у ЖК

Рядом с жилым комплексом (ЖК) «Ривер Парк», расположенным на Коломенской улице на юге Москвы, произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, хлопок прозвучал примерно в 15:57 мск. После этого на расположенном рядом с ЖК предприятии начался пожар, отметили журналисты. По предварительной информации, в бытовке у рабочих взорвался газовый баллон.

Telegram-канал Baza пишет, что в загоревшейся бытовке находились канистры с топливом.

17 февраля в Троицком округе Москвы на Новой улице произошло возгорание в пятиэтажке. По словам очевидцев события, было слышно два взрыва.

11 февраля в жилом многоэтажном доме, расположенном на северо-востоке Москвы, произошел взрыв газового баллона. По данным оперативных служб, в результате произошедшего пострадал один человек.

Ранее в Москве загорелся строящийся жилой дом.