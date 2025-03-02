Патриарх Кирилл попросил прощения у прихожан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье попросил прощения у духовенства и прихожан. Об этом пишет РИА Новости.

Он попросил прощения у россиян во время вечернего богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

«Я у всех у вас просил бы сейчас прощения за то, что ведомо или неведомо совершил, может быть принося кому-то и духовную боль. Благословите и простите меня все честные отцы, братья и сестры!» — сказал патриарх.

Недавно патриарх Кирилл призвал молодых православных христиан к «духовной бдительности», формированию правильных жизненных приоритетов и готовности к защите Церкви и укреплению приходской жизни в современной России.

12 февраля глава Русской православной церкви предложил готовить священников для борьбы с неоязыческими настроениями, которые появляются у некоторых российских военнослужащих.

Ранее патриарх Кирилл призвал духовенство активизировать миссионерские труды.